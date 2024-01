Minuszeichen in Wien: ATX letztendlich in der Verlustzone

Zum Handelsschluss fiel der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,68 Prozent auf 3 398,23 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 115,895 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,004 Prozent auf 3 421,27 Punkte an der Kurstafel, nach 3 421,40 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 430,03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 395,48 Punkten.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 0,919 Prozent. Vor einem Monat, am 11.12.2023, wurde der ATX mit 3 305,35 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 11.10.2023, wurde der ATX auf 3 169,38 Punkte taxiert. Der ATX wies vor einem Jahr, am 11.01.2023, einen Stand von 3 249,87 Punkten auf.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Raiffeisen (+ 0,69 Prozent auf 18,94 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,48 Prozent auf 21,10 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,40 Prozent auf 7,53 EUR), Telekom Austria (+ 0,25 Prozent auf 7,93 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,17 Prozent auf 121,40 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-1,99 Prozent auf 23,64 EUR), Vienna Insurance (-1,67 Prozent auf 26,45 EUR), CA Immobilien (-1,61 Prozent auf 30,60 EUR), Verbund (-1,57 Prozent auf 84,90 EUR) und Wienerberger (-1,55 Prozent auf 29,26 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 478 275 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 30,034 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

Unter den ATX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 9,95 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der BAWAG-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at