Minuszeichen in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer

So bewegt sich der ATX Prime am Donnerstagmorgen.

Um 09:12 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,13 Prozent leichter bei 1 829,66 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,003 Prozent schwächer bei 1 831,94 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 1 832,00 Punkten am Vortag.

Bei 1 829,43 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 1 833,46 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX Prime bereits um 0,725 Prozent. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 22.07.2024, bei 1 846,27 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 22.05.2024, bei 1 880,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.08.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 590,19 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 6,75 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Rosenbauer (+ 3,95 Prozent auf 42,10 EUR), UBM Development (+ 1,47 Prozent auf 20,70 EUR), Palfinger (+ 0,91 Prozent auf 22,10 EUR), PORR (+ 0,74 Prozent auf 13,66 EUR) und DO (+ 0,68 Prozent auf 148,60 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Schoeller-Bleckmann (-4,33 Prozent auf 32,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,61 Prozent auf 8,56 EUR), Addiko Bank (-1,33 Prozent auf 18,50 EUR), voestalpine (-1,00 Prozent auf 21,76 EUR) und Raiffeisen (-0,93 Prozent auf 16,96 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX Prime ist die UNIQA Insurance-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18 271 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 26,786 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

2024 verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

