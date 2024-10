Minuszeichen in Wien: ATX Prime zeigt sich schwächer

Am Dienstag sinkt der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,45 Prozent auf 1 796,19 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,049 Prozent schwächer bei 1 803,48 Punkten, nach 1 804,37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 803,48 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 782,16 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, bei 1 788,62 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 08.07.2024, den Wert von 1 856,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bewegte sich der ATX Prime bei 1 573,51 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,79 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Wolford (+ 2,74 Prozent auf 3,00 EUR), Semperit (+ 1,23 Prozent auf 11,50 EUR), AMAG (+ 0,84 Prozent auf 23,90 EUR), Palfinger (+ 0,69 Prozent auf 21,95 EUR) und EVN (+ 0,56 Prozent auf 26,85 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil PORR (-2,68 Prozent auf 13,80 EUR), FACC (-2,54 Prozent auf 6,51 EUR), voestalpine (-2,03 Prozent auf 21,28 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,78 Prozent auf 7,74 EUR) und OMV (-1,76 Prozent auf 39,00 EUR) unter Druck.

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 83 610 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie hat im ATX Prime mit 25,622 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

Im ATX Prime hat die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

