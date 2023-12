Minuszeichen in Wien: ATX Prime zum Start mit Abgaben

Das macht das Börsenbarometer in Wien heute.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,10 Prozent leichter bei 1 665,15 Punkten. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0,007 Prozent stärker bei 1 666,91 Punkten, nach 1 666,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 662,95 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 667,42 Zählern.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, den Wert von 1 607,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.09.2023, wurde der ATX Prime auf 1 592,83 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, wurde der ATX Prime auf 1 583,28 Punkte taxiert.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2023 ein Plus von 5,14 Prozent zu Buche. Bei 1 789,53 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 513,39 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 8 712 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 30,312 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

Die Erste Group Bank-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die Erste Group Bank-Aktie gewährt Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,16 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at