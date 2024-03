Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 gibt zum Ende des Mittwochshandels nach

Schlussendlich bewegte sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,33 Prozent leichter bei 4 285,56 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,013 Prozent leichter bei 4 299,38 Punkten in den Handel, nach 4 299,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 283,39 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 301,67 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,432 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 193,32 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 28.11.2023, einen Stand von 3 943,07 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.02.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 895,48 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 4,73 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 317,04 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Siemens (+ 1,83 Prozent auf 179,86 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,72 Prozent auf 73,40 EUR), Zurich Insurance (+ 1,16 Prozent auf 470,40 CHF), Richemont (+ 1,13 Prozent auf 138,55 CHF) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,83 Prozent auf 43,19 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Reckitt Benckiser (-13,29 Prozent auf 50,62 GBP), Bayer (-1,97 Prozent auf 28,56 EUR), Nestlé (-1,74 Prozent auf 92,05 CHF), SAP SE (-1,53 Prozent auf 172,12 EUR) und AstraZeneca (-1,43 Prozent auf 101,80 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 25 380 337 Aktien gehandelt. Mit 504,836 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die Bayer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Im Index weist die HSBC-Aktie mit 10,40 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at