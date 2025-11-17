Commerzbank Aktie

17.11.2025 13:25:03

EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Commerzbank Aktiengesellschaft / Share buyback
Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

17.11.2025 / 13:25 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Frankfurt am Main, November 17, 2025
Status Share Buyback

In the period from November 10, 2025 to and including November 14, 2025 Commerzbank AG has purchased 2,199,940 shares within the framework of its ongoing share buyback programme which has been published by the announcement of September 24, 2025 pursuant to Art. 5 (1) lit. a) Regulation (EU) No 596/2014 and Art. 2 (1) Delegated Regulation (EU) No 2016/1052.
Shares were purchased as follows:
Day of Purchase Number of shares Average price (EUR)
10/11/2025 446,976 33.5588
11/11/2025 443,250 33.8409
12/11/2025 434,588 34.5154
13/11/2025 430,288 34.8602
14/11/2025 444,838 33.7201

The total number of shares purchased in the context of the share buyback programme since September 25, 2025 through, and including, November 14, 2025 amounts to 20,726,215 shares.
The purchase of shares is carried out on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) and the multilateral trading systems Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX), and Aquis (AQEU) by a credit institution that has been commissioned by Commerzbank AG.

 

17.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserstraße 16
60311 Frankfurt am Main
Germany
Internet: www.commerzbank.de

 
End of News EQS News Service

2231034  17.11.2025 CET/CEST

