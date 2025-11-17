Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start Zuschläge

Der LUS-DAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch aktuell fort.

Um 09:26 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,30 Prozent stärker bei 23 905,00 Punkten.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23 835,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 23 929,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 17.10.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 23 985,00 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, einen Stand von 24 363,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, stand der LUS-DAX bei 19 233,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 19,74 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 24 773,50 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 18 821,00 Zählern.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 2,71 Prozent auf 113,50 EUR), Infineon (+ 1,61 Prozent auf 35,87 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,24 Prozent auf 211,80 EUR), Airbus SE (+ 0,90 Prozent auf 208,40 EUR) und Commerzbank (+ 0,86 Prozent auf 33,83 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,82 Prozent auf 40,12 EUR), Bayer (-0,76 Prozent auf 28,19 EUR), Siemens Healthineers (-0,75 Prozent auf 43,54 EUR), Merck (-0,68 Prozent auf 116,75 EUR) und Zalando (-0,65 Prozent auf 22,79 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 213 415 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 240,356 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

Im LUS-DAX verzeichnet die Bayer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BASF-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,18 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

