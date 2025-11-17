EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Commerzbank Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf

Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



17.11.2025 / 13:25 CET/CEST

Stand Aktienrückkauf



Im Zeitraum vom 10. November 2025 bis einschließlich 14. November 2025 hat die Commerzbank AG insgesamt 2.199.940

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft: Rückkauftag Stück Aktien Durchschnittskurs (EURO) 10.11.2025 446.976 33,5588 11.11.2025 443.250 33,8409 12.11.2025 434.588 34,5154 13.11.2025 430.288 34,8602 14.11.2025 444.838 33,7201

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 25. September 2025 bis einschließlich 14. November 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 20.726.215 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und den multilateralen Handelssystemen Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.

