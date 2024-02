Montagshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht am Montagnachmittag Gewinne

So bewegt sich der TecDAX am Montagnachmittag.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,33 Prozent stärker bei 3 335,49 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 508,206 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der TecDAX 0,011 Prozent tiefer bei 3 324,24 Punkten, nach 3 324,62 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Montag bei 3 317,61 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 337,11 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 05.01.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 226,36 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, den Stand von 2 956,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, einen Stand von 3 338,57 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 0,328 Prozent. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 377,63 Punkten. Bei 3 187,26 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Infineon (+ 2,81 Prozent auf 34,55 EUR), Nemetschek SE (+ 1,86 Prozent auf 85,36 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 1,64 Prozent auf 39,56 EUR), HENSOLDT (+ 1,21 Prozent auf 28,48 EUR) und TeamViewer (+ 1,04 Prozent auf 13,55 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,42 Prozent auf 19,47 EUR), ADTRAN (-2,31 Prozent auf 6,55 USD), Energiekontor (-1,88 Prozent auf 73,00 EUR), SMA Solar (-1,63 Prozent auf 47,08 EUR) und JENOPTIK (-1,42 Prozent auf 29,14 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 507 286 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 191,410 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die freenet-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

