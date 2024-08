Montagshandel in New York: Dow Jones zum Handelsende in der Gewinnzone

Wenig Veränderung war heute in New York zu beobachten.

Der Dow Jones schloss am Montag nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 41 240,52 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 13,591 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,719 Prozent auf 40 879,12 Punkte an der Kurstafel, nach 41 175,08 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 41 140,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 41 420,05 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 26.07.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 40 589,34 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wurde der Dow Jones mit 39 069,59 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, mit 34 346,90 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 9,35 Prozent. Bei 41 420,05 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Coca-Cola (+ 1,50 Prozent auf 70,84 USD), Walt Disney (+ 1,35 Prozent auf 91,78 USD), American Express (+ 1,03 Prozent auf 253,88 USD), 3M (+ 1,00 Prozent auf 131,85 USD) und IBM (+ 0,96 Prozent auf 197,98 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Intel (-2,00 Prozent auf 20,13 USD), Amazon (-0,87 Prozent auf 175,50 USD), Boeing (-0,85 Prozent auf 173,48 USD), Microsoft (-0,79 Prozent auf 413,49 USD) und Amgen (-0,61 Prozent auf 326,78 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 14 635 469 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3,085 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie hat mit 9,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 6,51 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

