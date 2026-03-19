Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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19.03.2026 07:41:00
Nach 13 Jahren: Xbox One gehackt
Ein Hardwareangriff auf die Xbox One umgeht erstmals die Boot-ROM-Sicherheit – mit präzisem Voltage Glitching.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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