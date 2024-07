NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 18.398 Pkt - Krones fester

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Krones-Aktie hat nachbörslich am Mittwoch beim Broker Lang & Schwarz um gut 1 Prozent zugelegt. Der Maschinenbauer hatte am Abend seine Mittelfristziele vorgestellt und will Umsatz und Profitabilität bis 2028 deutlich erhöhen.

Rheinmetall zeigten sich nach dem gut 4-prozentigen Plus aus dem regulären Handel noch einen Tick höher. Wie Verteidigungsminister Pistorius am Abend sagte, billigte der Haushaltsauschuss in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause den Kauf von 105 Leopard-2-Kampfpanzern und weiterem Material. Der Leopard 2 wird von KNDS Deutschland geliefert, Rheinmetall ist Zulieferer.

===

XDAX* DAX Veränderung

20.50 Uhr 17.30 Uhr

18.397,58 18.374,53 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

