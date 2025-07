NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.254 Pkt - Verve sehr fest

DOW JONES--Von einem meldungs-, aber nicht umsatzarmen Abend hat ein Händler von Lang & Schwarz am Dienstagabend mit Blick auf das Geschäft mit deutschen Aktien nach Xetra-Schluss gesprochen. Verve Group rücken in den SDAX auf und ersetzen dort 1&1 - die Titel wurden 5 Prozent fester getaxt. SMA Solar Technology bewegten sich dagegen kaum, die Papiere werden in den TecDAX aufgenommen.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.254 24.207 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

