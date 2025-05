NACHBÖRSE/XDAX +0,4% auf 24.041 Punkte

DOW JONES--Wenig verändert hat sich nachbörslich am Montag die Aktie von Secunet Security gezeigt. Der Broker Lang & Schwarz stellte sie zuletzt auf 207,50 Euro, knapp unter dem Xetra-Schluss, auf Tradegate lag der Kurs zuletzt bei 210 Euro. Der IT-Sicherheitsexperte hatte mitgeteilt, dass der Vorstandschef einvernehmlich vorzeitig und per sofort geht. Über seine Nachfolge hatte Secunet bereits Ende März informiert.

In der Breite ging es für die Kurse nach oben, abzulesen am 0,4 Prozent höheren XDAX, der auch die 24.000er Marke knackte, nachdem der DAX zuvor mit 23.935 Punkten auf ein Rekordhoch gestiegen war. Hintergrund der nachbörslichen Gewinne waren weiter steigende Kurse an der Wall Street.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.041 23.935 +0,4%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

