Nagarro-Aktie springt hoch: Nagarro steigert Umsatz zum Jahresstart

"Wir gehen davon aus, dass mit wachsendem Vertrauen in der Wirtschaft auch die Möglichkeiten für transformative Arbeit mit unseren Kunden zunehmen werden", sagte Unternehmenschefin Monika Gupta. Die Nagarro -Aktien zogen am Dienstag kräftig an.

Die Papiere des IT-Dienstleisters steigen via XETRA um 19,49 Prozent auf 86,45 Euro und dämmen ihr bisheriges Jahresminus deutlich ein. Analyst Martin Comtesse von Jefferies hob in einer ersten Reaktion die gute Verbesserung gegenüber dem Vorquartal hervor - sowohl beim Umsatz als auch der Profitabilität. Trotz nach wie vor zurückhaltender Kunden sei der Ausblick bestätigt worden.

Der Umsatz stieg im ersten Quartal verglichen zum Vorjahreszeitraum um 3,8 Prozent auf 238,3 Millionen Euro, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um knapp ein Viertel auf 39,2 Millionen Euro. Die entsprechende Marge legte von 13,7 auf 16,4 Prozent zu. Unter dem Strich verdiente Nagarro mit 16,6 Millionen Euro knapp zehn Prozent mehr.

Nach mehreren Prognosesenkungen im vergangenen Jahr erwartet Nagarro 2024 bessere Geschäfte. Im laufenden Jahr visiert das Management weiterhin einen Umsatz in der Größenordnung von einer Milliarde Euro bei konstanten Wechselkursen an. Die operative Marge soll bei rund 14 Prozent liegen, bis 2026 soll sie sich auf 18 Prozent verbessern. Der IT-Dienstleister hatte zuvor eine schwache Auslastung deutlich zu spüren bekommen und Stellen abgebaut.

