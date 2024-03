NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsstart schwächer

Am Montag tendiert der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,27 Prozent leichter bei 18 289,70 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,676 Prozent schwächer bei 18 215,54 Punkten, nach 18 339,44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 18 189,28 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 303,13 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, stand der NASDAQ 100 bei 17 937,61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 16 777,40 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, betrug der NASDAQ 100-Kurs 12 767,05 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,55 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 464,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 249,19 Punkte.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Micron Technology (+ 6,68 Prozent auf 117,57 USD), Lucid (+ 5,60 Prozent auf 2,93 USD), DexCom (+ 4,54 Prozent auf 139,22 USD), Constellation Energy (+ 2,72 Prozent auf 183,08 USD) und Moderna (+ 2,20 Prozent auf 107,75 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Illumina (-3,16 Prozent auf 132,91 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-2,32 Prozent auf 120,14 USD), Enphase Energy (-2,30 Prozent auf 111,97 USD), Lululemon Athletica (-2,13 Prozent auf 394,59 USD) und Intel (-2,04 Prozent auf 41,70 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die Lucid-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 10 536 223 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,945 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Im Index verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,04 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

