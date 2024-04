NASDAQ 100-Handel aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ 100 mittags

Aktuell wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Um 17:59 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,29 Prozent fester bei 17 544,55 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,121 Prozent fester bei 17 514,77 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 17 493,62 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 17 396,51 Punkte, das Tageshoch hingegen 17 590,81 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 3,30 Prozent abwärts. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 18.03.2024, bei 17 985,01 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 18.01.2024, einen Wert von 16 982,29 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.04.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 13 091,79 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 6,05 Prozent zu. Bei 18 464,70 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 249,19 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3,00 Prozent auf 508,98 USD), Lucid (+ 2,69 Prozent auf 2,49 USD), Airbnb (+ 2,33 Prozent auf 162,06 USD), Palo Alto Networks (+ 2,22 Prozent auf 283,50 USD) und Zoom Video Communications (+ 2,20 Prozent auf 60,38 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Tesla (-3,31 Prozent auf 150,30 USD), Autodesk (-2,72 Prozent auf 209,07 USD), NXP Semiconductors (-2,14 Prozent auf 222,06 USD), Micron Technology (-1,87 Prozent auf 114,16 USD) und ON Semiconductor (-1,68 Prozent auf 63,39 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Aktuell weist die Tesla-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 7 359 684 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,883 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,66 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

