NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Volvo (B) von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Volvo (B)-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde die Volvo (B)-Aktie an der Börse STO gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 90,25 SEK. Bei einer 100-SEK-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,108 Volvo (B)-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.10.2025 gerechnet (262,00 SEK), wäre die Investition nun 290,30 SEK wert. Das entspricht einem Zuwachs um 190,30 Prozent.

Am Markt war Volvo (B) jüngst 533,17 Mrd. SEK wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at