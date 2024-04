NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Alphabet A (ex Google) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 03.04.2019 wurden Alphabet A (ex Google)-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 60,54 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Alphabet A (ex Google)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,652 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 255,30 USD, da sich der Wert eines Alphabet A (ex Google)-Anteils am 02.04.2024 auf 154,56 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 155,30 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet A (ex Google) bezifferte sich zuletzt auf 1,94 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at