NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Volvo (B)-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Volvo (B)-Aktien gewesen.

Am 10.11.2024 wurde die Volvo (B)-Aktie via Börse STO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Volvo (B)-Papier letztlich bei 283,60 SEK. Bei einem Investment von 1 000 SEK in die Volvo (B)-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,526 Volvo (B)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 920,66 SEK, da sich der Wert eines Volvo (B)-Anteils am 07.11.2025 auf 261,10 SEK belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,93 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Volvo (B) belief sich zuletzt auf 530,51 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at