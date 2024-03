NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet A (ex Google) von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Alphabet A (ex Google)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Alphabet A (ex Google)-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 101,22 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,879 Alphabet A (ex Google)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.03.2024 auf 147,03 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 452,58 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 45,26 Prozent gleich.

Alphabet A (ex Google) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,83 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at