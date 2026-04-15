Atlassian Aktie
WKN DE: A3DUN5 / ISIN: US0494681010
|NASDAQ-Handel im Fokus
|
15.04.2026 16:03:29
NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 startet im Plus
Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,27 Prozent stärker bei 25 911,81 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,067 Prozent auf 25 859,19 Punkte an der Kurstafel, nach 25 842,00 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 828,76 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 913,38 Einheiten.
NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 3,36 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24 380,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.01.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25 547,08 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 15.04.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 18 830,23 Punkten auf.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,80 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 26 165,08 Punkte. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Datadog A (+ 7,62 Prozent auf 119,00 USD), AppLovin (+ 4,93 Prozent auf 454,87 USD), Atlassian (+ 4,67 Prozent auf 62,50 USD), Intuit (+ 4,38 Prozent auf 382,86 USD) und Axon Enterprise (+ 4,11 Prozent auf 396,50 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen ASML (-4,91 Prozent auf 1 443,80 USD), Lam Research (-3,62 Prozent auf 262,56 USD), KLA-Tencor (-3,25 Prozent auf 1 737,51 USD), Applied Materials (-2,96 Prozent auf 383,93 USD) und Arm (-2,65 Prozent auf 156,95 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 5 114 111 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,903 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte
Im NASDAQ 100 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
20:04
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
20:04
|Zuversicht in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
20:04
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 klettert nachmittags (finanzen.at)
|
18:01
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18:01
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 liegt im Plus (finanzen.at)
|
18:01
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite am Donnerstagmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
18:01
|Börse New York in Grün: S&P 500 steigt (finanzen.at)
|
16:03
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Atlassian
Aktien in diesem Artikel
|Applied Materials Inc.
|330,85
|-0,72%
|AppLovin Corp
|395,55
|0,39%
|Arm Holdings
|137,20
|1,63%
|ASML Holding NV NY Registered Shs
|1 200,00
|-4,38%
|Atlassian
|58,20
|4,68%
|Axon Enterprise
|335,90
|-1,55%
|Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
|253,70
|1,91%
|Datadog Inc Registered Shs -A-
|104,60
|2,35%
|Intuit Inc.
|328,05
|-0,49%
|KLA-Tencor Corp.
|1 469,80
|-0,57%
|Kraft Heinz Company
|19,23
|3,14%
|Lam Research Corp.
|221,40
|-1,31%
|NVIDIA Corp.
|168,32
|-0,19%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|125,46
|3,41%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|26 315,19
|0,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.