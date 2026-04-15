NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 startet im Plus

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,27 Prozent stärker bei 25 911,81 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,067 Prozent auf 25 859,19 Punkte an der Kurstafel, nach 25 842,00 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 828,76 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 913,38 Einheiten.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 3,36 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24 380,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.01.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25 547,08 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 15.04.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 18 830,23 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,80 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 26 165,08 Punkte. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Datadog A (+ 7,62 Prozent auf 119,00 USD), AppLovin (+ 4,93 Prozent auf 454,87 USD), Atlassian (+ 4,67 Prozent auf 62,50 USD), Intuit (+ 4,38 Prozent auf 382,86 USD) und Axon Enterprise (+ 4,11 Prozent auf 396,50 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen ASML (-4,91 Prozent auf 1 443,80 USD), Lam Research (-3,62 Prozent auf 262,56 USD), KLA-Tencor (-3,25 Prozent auf 1 737,51 USD), Applied Materials (-2,96 Prozent auf 383,93 USD) und Arm (-2,65 Prozent auf 156,95 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 5 114 111 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,903 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at