NASDAQ-Handel NASDAQ Composite schwächelt

Am Freitag geht es im NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 2,06 Prozent auf 20 967,91 Punkte nach unten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,565 Prozent auf 21 287,19 Punkte an der Kurstafel, nach 21 408,08 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 21 293,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 20 957,42 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der NASDAQ Composite bereits um 4,67 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.02.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 22 668,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, den Stand von 23 593,10 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 27.03.2025, mit 17 804,03 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 9,76 Prozent ein. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23 988,26 Punkten. Bei 20 957,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Nortech Systems (+ 17,17 Prozent auf 11,60 USD), Methanex (+ 8,78 Prozent auf 64,68 USD), SIGA Technologies (+ 7,86 Prozent auf 5,35 USD), Lifetime Brands (+ 5,56 Prozent auf 4,94 USD) und Hooker Furniture (+ 4,47 Prozent auf 12,38 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Innodata (-10,95 Prozent auf 36,51 USD), Sangamo Therapeutics (-8,40 Prozent auf 0,32 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-8,22 Prozent auf 2,63 USD), Comtech Telecommunications (-7,14 Prozent auf 3,12 USD) und Align Technology (-6,66 Prozent auf 165,52 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 26 046 312 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,612 Bio. Euro heraus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 1,91 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 12,10 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.at