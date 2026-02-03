Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
04.02.2026 00:42:06
Netflix and Warner Bros struggle to defend merger
Concerns were raised by a subcommittee including potential price rises and the future of cinemas.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
