Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
28.02.2026 11:02:28
Netflix Lost Warner. Maybe That’s a Good Thing.
It is entirely possible, analysts say, that Netflix will be better off by bailing from its $83 billion deal with Warner Bros. Discovery.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
27.02.26
|Netflix steigert im Bieterkampf um Warner Bros. nicht weiter mit - Netflix-Aktie im Höhenflug (dpa-AFX)
|
27.02.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
27.02.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
27.02.26