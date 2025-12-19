Bros Aktie
ISIN: US1148011034
|
19.12.2025 12:31:21
Netflix vs. Paramount takeover battle for Warner Bros.: What's at stake?
The multi-billion dollar bidding war to acquire Warner Bros. may soon be over. How are the negotiations connected to Harry Potter, Trump, TikTok — and the future of cinema?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
