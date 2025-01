Neue Analyse: Baader Bank bewertet SAP SE-Aktie mit Add

Die Baader Bank hat die Einstufung für SAP vor Zahlen zum Schlussquartal 2024 auf "Add" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Dies dürfte für den Software-Entwickler solide gewesen sein, schrieb Analyst Knut Woller in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Nach der Veröffentlichung des Zahlenwerks werde er die Bewertung auf Basis der Schätzungen für 2026 anpassen, woraus nach aktuellem Stand eine Anhebung des Kursziels auf 265 Euro resultieren dürfte.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die SAP SE-Aktie am Tag der Analyse

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:19 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 245,90 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 6,47 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 606 335 SAP SE-Aktien umgesetzt. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte SAP SE am 28.01.2025 vorlegen.

