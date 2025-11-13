SAP Aktie

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

13.11.2025 16:24:04

EQS-DD: SAP SE: Gerhard Oswald, Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.11.2025 / 16:22 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Gerhard
Nachname(n): Oswald

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
SAP SE

b) LEI
529900D6BF99LW9R2E68 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007164600

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
218,1500 EUR 95.331,55 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
218,1500 EUR 95.331,5500 EUR

e) Datum des Geschäfts
13.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


13.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Deutschland
Internet: www.sap.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




101790  13.11.2025 CET/CEST





