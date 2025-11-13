DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel wäre ein Investment in SAP SE von vor einem Jahr heute wert

Bei einem frühen Investment in SAP SE-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit dem SAP SE-Papier statt. Der Schlusskurs des SAP SE-Papiers betrug an diesem Tag 219,45 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,456 SAP SE-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der SAP SE-Aktie auf 218,40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99,52 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 0,48 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von SAP SE betrug jüngst 247,13 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der SAP SE-Anteile an der Börse XETRA war der 13.09.2000. Der Erstkurs des SAP SE-Anteils belief sich damals auf 53,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

