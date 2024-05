Neue Analyse: DZ BANK bewertet Henkel vz-Aktie mit Kaufen

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Henkel von 85 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die im historischen Vergleich außergewöhnlich niedrige Bewertung der Henkel-Aktie spiegele aus seiner Sicht eine zu hohe Skepsis des Kapitalmarkts gegenüber der Strategie im Konsumentengeschäft wider, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Zahlen in diesem Geschäftsbereich und die dafür angehobenen Ziele untermauerten seine Einschätzung, dass die strategische Neuausrichtung zunehmend Früchte trage.

Die Henkel vz-Aktie konnte um 17:35 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,2 Prozent auf 79,34 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1 676 273 Henkel vz-Aktien. Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Anteilsschein um 11,7 Prozent nach oben.

