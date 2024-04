Neutral für Fresenius SE-Aktie nach Goldman Sachs Group Inc.-Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Fresenius vor Zahlen für das erste Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Gesundheitskonzern und Krankenhausbetreiber dürfte recht gut ins Jahr gestartet sein, schrieb Analyst Richard Felton in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Infusionstochter Kabi sollte vom Biopharma-Geschäfts profitiert und auch die Krankenhaustochter Helios sollte zugelegt haben.

Die Aktie notierte um 10:55 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 27,59 EUR zu. Also weist das Papier noch Spielraum von 8,74 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 167 949 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier büßte auf Jahressicht 2024 um 1,7 Prozent ein. Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 08.05.2024 gerechnet.

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2024 / 21:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



