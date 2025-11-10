Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
10.11.2025 13:28:00
Nintendo-App mit Store: Spiele, Zubehör, Merch auf iPhone und Android
Der japanische Spielekonzern betreibt schon seit 2020 in Japan eine eigene Shopping-App. Die landet nun auch im Westen – inklusive EU.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
