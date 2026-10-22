Nokia Aktie
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
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22.10.2026 22:41:04
Nokia (NOK) Q3 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.
Thursday, Oct. 22, 2026
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Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
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23.10.26
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22.10.26
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21.10.26
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19.10.26
|Nokia, GE, Comcast, IBM, Tesla, Abbott, Danaher, Lam Research - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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19.10.26
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19.10.26
|EURO STOXX 50-Wert Nokia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nokia von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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12.10.26
|EURO STOXX 50-Titel Nokia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nokia von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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07.10.26
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Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|23.10.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|23.10.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|23.10.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|28.04.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Nokia Corp ADR Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 ADRs
|12 860,00
|-15,39%
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|7,32
|3,27%
|Nokia Oyj (Nokia Corp.) (Spons. ADRS)
|7,20
|2,86%
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