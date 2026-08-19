Nokia Aktie
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WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
Nokia Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Overweight" belassen. Das Auftragsbuch der Finnen verspreche für 2027 und 2028 Gewinne, die der Markt so noch nicht erwarte, schrieb Sandeep Deshpande am Dienstag. Der Konsens sei zu langsam dabei, die Chancen im Bereich KI und Cloud einzupreisen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 22:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Overweight
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
18,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
8,90 €
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Abst. Kursziel*:
102,20%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
8,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
103,48%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
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23.07.26
|ROUNDUP: Nokia übertrifft Erwartungen - unveränderter KI-Ausblick enttäuscht (dpa-AFX)
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23.07.26
|Nokia-Aktie im Minus: KI-Sparte boomt, doch Nettogewinn schrumpft deutlich (finanzen.at)
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23.07.26
|Nokia übertrifft Erwartungen dank starkem Netzwerk-Geschäft - Aktie steigt (dpa-AFX)
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22.07.26
|Ausblick: Nokia veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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20.07.26
|Euro, Tesla, Nokia, Intel, American Express, Gold, Öl - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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20.07.26
|Euro, Tesla, Nokia, Intel, American Express, Gold, Öl - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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08.07.26
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Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
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|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Nokia Buy
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|23.07.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|30.06.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:51
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
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|30.06.26
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