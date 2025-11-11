Novartis Aktie

Ausbau 11.11.2025 06:08:00

Novartis-Aktie: Millionen-Betrag fließt in deutsches Werk

Novartis-Aktie: Millionen-Betrag fließt in deutsches Werk

Novartis hat einen Ausbau seines Standorts im ostdeutschen Halle an der Saale angekündigt.

Mit der lokalen Produktion wolle Novartis die Versorgung von Prostatakrebspatienten in Deutschland stärken.

Die neue Anlage soll eine hochmoderne, halbautomatische Produktionslinie für die Herstellung einer Radioligandentherapie mit Erweiterungsmöglichkeiten für zusätzliche Fertigungsstrecken enthalten, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Die Investitionssumme belaufe sich auf knapp 40 Millionen US-Dollar. Rund 25 Stellen sollen am Standort geschaffen werden.

/cg/mk/AWP/he

NÜRNBERG (dpa-AFX)

