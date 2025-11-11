Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|Ausbau
|
11.11.2025 06:08:00
Novartis-Aktie: Millionen-Betrag fließt in deutsches Werk
Mit der lokalen Produktion wolle Novartis die Versorgung von Prostatakrebspatienten in Deutschland stärken.
Die neue Anlage soll eine hochmoderne, halbautomatische Produktionslinie für die Herstellung einer Radioligandentherapie mit Erweiterungsmöglichkeiten für zusätzliche Fertigungsstrecken enthalten, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Die Investitionssumme belaufe sich auf knapp 40 Millionen US-Dollar. Rund 25 Stellen sollen am Standort geschaffen werden.
/cg/mk/AWP/he
NÜRNBERG (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com
Nachrichten zu Novartis AGmehr Nachrichten
|
10.11.25
|Gute Stimmung in Zürich: SMI zum Ende des Montagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
10.11.25
|Press Release: Novartis opens new radioligand therapy manufacturing facility in California as part of $23B US expansion plan (Dow Jones)
|
10.11.25
|Pluszeichen in Zürich: SMI liegt am Montagmittag im Plus (finanzen.at)
|
10.11.25
|SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.11.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
10.11.25
|SMI aktuell: Börsianer lassen SMI zum Start des Montagshandels steigen (finanzen.at)
|
10.11.25
|Handel in Zürich: SLI zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
07.11.25
|Pluszeichen in Zürich: Zum Handelsstart Gewinne im SMI (finanzen.at)