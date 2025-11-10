UBS Aktie

Index-Performance im Fokus 10.11.2025 09:28:47

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start des Montagshandels in der Gewinnzone

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch derzeit fort.

Der STOXX 50 verbucht im STOXX-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 1,09 Prozent auf 4 758,88 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,652 Prozent auf 4 738,27 Punkte an der Kurstafel, nach 4 707,56 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 764,11 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 738,27 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 10.10.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 701,04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 477,47 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, notierte der STOXX 50 bei 4 287,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 9,68 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4 826,72 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 921,71 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Diageo (+ 6,67 Prozent auf 18,42 GBP), Siemens (+ 2,51 Prozent auf 243,25 EUR), Roche (+ 1,97 Prozent auf 273,70 CHF), UBS (+ 1,91 Prozent auf 30,93 CHF) und Rheinmetall (+ 1,60 Prozent auf 1 777,00 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen National Grid (-1,51 Prozent auf 11,53 GBP), Unilever (-0,61 Prozent auf 45,90 GBP), Enel (-0,57 Prozent auf 8,83 EUR), Novartis (-0,43 Prozent auf 101,56 CHF) und Deutsche Telekom (-0,41 Prozent auf 26,55 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Diageo-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 925 805 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 337,523 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

2025 hat die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Mit 7,61 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BNP Paribas-Aktie zu erwarten.

