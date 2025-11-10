SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Novartis-Investment gewesen.

Am 10.11.2020 wurde das Novartis-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 73,28 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,365 Novartis-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 07.11.2025 auf 102,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 139,19 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 39,19 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Novartis einen Börsenwert von 193,55 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at