LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk nach dem Misserfolg einer Alzheimer-Studie mit einem Kursziel von 375 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Analystin Yihan Li hob am Montagmittag die geringen Erwartungen an die Studie hervor. In ihrem Bewertungsmodell hatte sie den Wirkstoff in dieser Indikation gar nicht eingepreist. Auch im Konsens sei nur ein geringer Beitrag enthalten. Nun könnten sich die Anleger ganz auf eine Trendwende bei den Abnehmmitteln konzentrieren, so Li./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 12:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 12:08 / GMT



