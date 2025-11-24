Novo Nordisk Aktie
|37,18EUR
|-4,19EUR
|-10,13%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk nach dem Misserfolg einer Alzheimer-Studie mit einem Kursziel von 290 dänischen Kronen auf "Underperform" belassen. Die Hoffnungen auf einen Erfolg von Rybelsus seien zwar nicht allzu hoch gewesen, kommentierte Michael Leuchten am Montagmittag. Der Misserfolg nehme aber den Optimisten ein mögliches Argument, am Ball zu bleiben. Die Umsatzaussichten bis 2027 würden heftig debattiert, es drohten nun weiter sinkende Bewertungen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:03 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Underperform
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
290,00 DKK
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
37,26 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
304,65 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordiskmehr Nachrichten
Analysen zu Novo Nordiskmehr Analysen
|18.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|11.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|18.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|11.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|14.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|11.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|10.11.25
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|36,71
|-11,27%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:11
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:10
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:10
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|14:09
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:09
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:15
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:13
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:12
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:12
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|13:06
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|13:05
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|13:03
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|13:01
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|13:01
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|13:00
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|12:59
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|12:59
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:59
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|12:57
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|12:46
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|12:45
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|12:41
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|12:40
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|12:39
|Bayer Equal Weight
|Barclays Capital
|12:38
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|12:37
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|12:21
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:13
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|12:01
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|11:43
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|11:41
|RENK Hold
|Warburg Research
|11:37
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|11:37
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Prosus Buy
|UBS AG
|11:26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:08
|ASOS Neutral
|UBS AG
|10:56
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|10:52
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:46
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:45
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|10:38
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|10:37
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:31
|voestalpine kaufen
|Barclays Capital
|10:13
|Bayer Market-Perform
|Bernstein Research
|10:07
|Ferrari Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:04
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|10:03
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|09:51
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research