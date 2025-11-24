NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach dem Misserfolg einer Alzheimer-Studie mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Mit dem Misserfolg von Rybelsus werde ein ohnehin hochriskanter, möglicher Kurstreiber abgehakt, schrieb Richard Vosser am Montagmittag. Auf die Schätzungen für die Dänen habe dies allerdings wenig bis gar keinen Einfluss./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 12:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 12:17 / GMT



