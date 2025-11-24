Novo Nordisk Aktie

37,18EUR -4,19EUR -10,13%
Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
24.11.2025 14:09:44

Novo Nordisk Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach dem Misserfolg einer Alzheimer-Studie mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Mit dem Misserfolg von Rybelsus werde ein ohnehin hochriskanter, möglicher Kurstreiber abgehakt, schrieb Richard Vosser am Montagmittag. Auf die Schätzungen für die Dänen habe dies allerdings wenig bis gar keinen Einfluss./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 12:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 12:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Overweight
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
500,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
37,26 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
304,65 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novo Nordiskmehr Nachrichten