ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk nach aktuellen Verschreibungstrends zu GLP-1-Medikamenten (Abnehmmittel) mit einem Kursziel von 315 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Matthew Weston am Montag nach der Auswertung./rob/ck/ag



