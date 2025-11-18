Novo Nordisk Aktie
|41,08EUR
|-0,72EUR
|-1,72%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
18.11.2025 11:48:18
Novo Nordisk Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk nach aktuellen Verschreibungstrends zu GLP-1-Medikamenten (Abnehmmittel) mit einem Kursziel von 315 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Matthew Weston am Montag nach der Auswertung./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 13:37 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Novo Nordisk
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
315,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
41,28 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
312,70 DKK
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthew Weston
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse