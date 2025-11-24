Novo Nordisk Aktie

Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Erholungsschub 24.11.2025 11:50:00

Novo Nordisk im Aufwind: Warum die Aktie trotz Preisdruck und Prognoserisiko wieder zulegt

Novo Nordisk im Aufwind: Warum die Aktie trotz Preisdruck und Prognoserisiko wieder zulegt

Die Novo Nordisk-Aktie zeigt zum Wochenstart Entspannungssignale. Gleichzeitig bleibt die Stimmung aber weiterhin zwiegespalten.

• Prognosekürzung lastet auf Novo Nordisk
• Medicare-Preisabkommen könnte langfristig Margen belasten, wirkt kurzfristig aber moderat
• Analysten behalten den Ausblick und die Wettbewerbsposition im Auge

Kursaufschwung trotz Unsicherheit

Die Novo Nordisk-Aktie steigt zum Auftakt in die neue Woche an ihrer Heimatbörse in Dänemark zeitweise um 1,08 Prozent auf 307,95 Kronen an. Experten führen dies auf positive Reaktionen des Marktes auf die jüngsten Preisanpassungen in den USA zurück. Gleichzeitig wird der gesenkte Ausblick für 2025 berücksichtigt: Der Konzern rechnet nun mit moderatem Umsatz- und Gewinnwachstum, was die Investoren vorsichtig macht.

Preisdruck und Margen

Novo Nordisk hat selektiv die Preise in den USA für wichtige Präparate wie Wegovy und Ozempic angepasst, um auf den zunehmenden Wettbewerb zu reagieren. Diese Maßnahmen sollen den Absatz stabilisieren, könnten jedoch mittelfristig die Margen belasten. Analysten sehen darin einen Kompromiss zwischen Umsatzwachstum und Profitabilität.

Ausblick für Investoren

Der heutige Kursaufschwung zeigt, dass Investoren kurzfristiges Potenzial in der Aktie sehen, auch wenn die langfristige Unsicherheit durch Preisdruck und gesenkte Prognosen bestehen bleibt. Beobachtet werden weiterhin die Marktreaktionen auf Preisanpassungen, die Wettbewerbssituation im GLP-1-Segment und die Umsetzung der Unternehmensstrategie. Auf Jahressicht steht so auch weiterhin ein Verlust von mehr als 50 Prozent an der Kurstafel.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Siemens Energy-Aktie: Aktienrückkäufe vs. Überbewertungsrisiko

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novo Nordiskmehr Nachrichten

Analysen zu Novo Nordiskmehr Analysen

18.11.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
14.11.25 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
11.11.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
10.11.25 Novo Nordisk Halten DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Novo Nordisk 41,22 -0,36% Novo Nordisk

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:42 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX höher -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen Zuschläge im frühen Handel. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen