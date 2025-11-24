Novo Nordisk im Aufwind: Warum die Aktie trotz Preisdruck und Prognoserisiko wieder zulegt

Die Novo Nordisk-Aktie zeigt zum Wochenstart Entspannungssignale. Gleichzeitig bleibt die Stimmung aber weiterhin zwiegespalten.

• Prognosekürzung lastet auf Novo Nordisk• Medicare-Preisabkommen könnte langfristig Margen belasten, wirkt kurzfristig aber moderat• Analysten behalten den Ausblick und die Wettbewerbsposition im Auge

Kursaufschwung trotz Unsicherheit

Die Novo Nordisk-Aktie steigt zum Auftakt in die neue Woche an ihrer Heimatbörse in Dänemark zeitweise um 1,08 Prozent auf 307,95 Kronen an. Experten führen dies auf positive Reaktionen des Marktes auf die jüngsten Preisanpassungen in den USA zurück. Gleichzeitig wird der gesenkte Ausblick für 2025 berücksichtigt: Der Konzern rechnet nun mit moderatem Umsatz- und Gewinnwachstum, was die Investoren vorsichtig macht.

Preisdruck und Margen

Novo Nordisk hat selektiv die Preise in den USA für wichtige Präparate wie Wegovy und Ozempic angepasst, um auf den zunehmenden Wettbewerb zu reagieren. Diese Maßnahmen sollen den Absatz stabilisieren, könnten jedoch mittelfristig die Margen belasten. Analysten sehen darin einen Kompromiss zwischen Umsatzwachstum und Profitabilität.

Ausblick für Investoren

Der heutige Kursaufschwung zeigt, dass Investoren kurzfristiges Potenzial in der Aktie sehen, auch wenn die langfristige Unsicherheit durch Preisdruck und gesenkte Prognosen bestehen bleibt. Beobachtet werden weiterhin die Marktreaktionen auf Preisanpassungen, die Wettbewerbssituation im GLP-1-Segment und die Umsetzung der Unternehmensstrategie. Auf Jahressicht steht so auch weiterhin ein Verlust von mehr als 50 Prozent an der Kurstafel.

Redaktion finanzen.at