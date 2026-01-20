NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
20.01.2026 18:52:00
Nvidia: Gerichtsdokumente enthüllen Korrespondenz um Raubkopie-Datensatz
Der US-Konzern Nvidia hat sich an die Schattenbibliothek Anna’s Archive gewandt und über den Zugang zu Millionen von Raubkopien verhandelt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
20.01.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
20.01.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
20.01.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
20.01.26