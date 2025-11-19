Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
19.11.2025 17:40:13
Nvidia, Microsoft, and Google Just Changed the AI Market
In today's video, I discuss recent updates affecting Nvidia (NASDAQ: NVDA), Microsoft (NASDAQ: MSFT), and other artificial intelligence stocks. To learn more, check out the short video, consider subscribing, and click the special offer link below.*Stock prices used were the after-market prices of Nov. 18, 2025. The video was published on Nov. 18, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)mehr Nachrichten
|
19.11.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich mittags fester (finanzen.at)
|
19.11.25
|Zuversicht in New York: S&P 500 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
19.11.25
|Handel in New York: S&P 500 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
19.11.25
|Gute Stimmung in New York: Zum Handelsstart Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
19.11.25