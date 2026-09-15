Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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15.09.2026 11:15:00
Nvidia, Palantir und Cisco bauen KI-Stack für Behörden
Palantir und Nvidia nebeneinander auf schwarzem Hintergrund" />
Palantir, Nvidia und Cisco bieten eine gemeinsame KI-Referenzarchitektur für sensible Daten und regulierte Umgebungen an.
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Nachrichten zu Palantir
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14.09.26
|S&P 500-Wert Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palantir von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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09.09.26
|Palantir-Aktie wenig bewegt: Bayerische Polizei setzt weiter auf Palantir-Software (dpa-AFX)
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08.09.26
|Britain’s grid operator gave Palantir contract without inviting rival bids (Financial Times)
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07.09.26
|S&P 500-Titel Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Palantir-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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03.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
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03.09.26
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03.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 nachmittags in Grün (finanzen.at)
Analysen zu Palantir
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