NVIDIA-Aktie bleibt auf Rekordkurs

Am Montag legte der Kurs 2,28 Prozent auf 504,20 Dollar zu. Zeitweise war es bis auf 505,47 US-Dollar nach oben gegangen. Damit erklommen die NVIDIA -Anteile an der NASDAQ abermals ein Rekordhoch.

Der Börsenwert zog alleine in diesem Jahr um 245 Prozent auf fast 1,25 Billionen Dollar an. Das ist fast das 32-fache des Gewinns, das von Bloomberg erfasste Experten für das Geschäftsjahr 2025 (31. Januar) erwarten. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei rund 15 - viele Experten warnen daher bei NVIDIA schon seit einiger Zeit vor einer zu hohen Bewertung und der Gefahr von Kursverlusten.

Der Rally an der Börse konnte dies zuletzt nichts anhaben. Nach einer Delle im Jahr 2022, in der der Kurs von mehr als 300 Dollar auf 100 Dollar abgesackt war, ging es wieder steil nach oben. In diesem Jahr wurde die Rally von dem zunehmenden Bedarf an Hochleistungschips wie aus dem Hause NVIDIA durch sogenannte Künstliche Intelligenz zusätzlich befeuert. Diese erfordert Rechner mit hochwertigen Prozessoren.

Schon davor waren NVIDIA-Chips gerade bei hochwertigen Spielen und Grafiken notwendig. In den vergangenen fünf Jahren legte der Kurs von NVIDIA um 1250 Prozent zu. Die Aktie ist damit in diesem Zeitraum der zweitstärkste Nasdaq-100-Wert.

