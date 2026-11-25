NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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25.11.2026 01:26:02
Nvidia Is Down 31% From Its Peak. History Says This Happens Next
Shares of Nvidia (NASDAQ:NVDA) reached a 52-week high on Oct. 6, but they have dropped by a remarkable 31% since then, as investors pressed the panic button for multiple reasons.
Co-founder and CEO Jensen Huang's resignation (before he was reinstated on Nov. 23), an investigation into Nvidia's dealings in China, and a reported probe by the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) into the company's accounting practices have sent the stock packing over the past month and a half. The negativity surrounding Nvidia stock was so severe that even its quarterly results and better-than-expected guidance didn't arrest its slide.
However, Nvidia rallied over 31% following Huang’s reappointment, suggesting that investor confidence in the stock could improve. What’s more, the last time Nvidia witnessed such a sharp pullback in a short period, it went on a multi-year rally. Let's take a look at what happened in 2018.
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