NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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26.08.2026 23:49:26
Nvidia revenue doubles on continued AI demand
Chipmaker's $96bn quarter beat forecasts as demand for AI hardware continues to accelerate.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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