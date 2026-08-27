NVIDIA Aktie
|190,14EUR
|10,06EUR
|5,59%
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
NVIDIA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nvidia von 285 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der KI-Konzern habe mit einem starken Ausblick auf das Jahr 2027 die bereits ambitionierten Markterwartungen klar getoppt, schrieb James Schneider in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Zwischenbericht. Man habe die größten Optimisten bestätigt. Schneider sieht nun einen klareren Weg für eine Outperformance der Aktien in den kommenden Monaten./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 21:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 300,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 209,66
|
Abst. Kursziel*:
43,09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 209,66
|
Abst. Kursziel aktuell:
43,09%
|
Analyst Name::
James Schneider
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|190,34
|5,70%
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|26.08.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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