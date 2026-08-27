NVIDIA Aktie
|197,02EUR
|16,94EUR
|9,41%
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
NVIDIA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nvidia von 280 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Zahlenwerk des KI-Chipherstellers sei sehr stark gewesen und der Ausblick habe exakt seiner Prognose entsprochen, schrieb Timothy Arcuri in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Besonders positiv sei jedoch, dass Nvidia endlich konkretere Prognosen für das Kalenderjahr 2027 geliefert habe, die auf einen Gewinn pro Aktie (EPS) von über 16 US-Dollar hindeuteten./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 08:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 300,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 225,72
|
Abst. Kursziel*:
32,91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 229,30
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,84%
|
Analyst Name::
Timothy Arcuri
|
KGV*:
-
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
18:01
|NYSE-Handel: Dow Jones zeigt sich mittags fester (finanzen.at)
|
18:01
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
18:01
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
18:01
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 klettert am Mittag (finanzen.at)
|
17:01
|Starke Zahlen bei Gewinn und Umsatz: NVIDIA-Aktie zieht an (finanzen.at)
|
16:02
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones legt zum Start zu (finanzen.at)
|
16:02
|Börse New York: NASDAQ Composite zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
16:02
|Börse New York in Grün: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels freundlich (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|16:40
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|08:57
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:49
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|07:08
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16:40
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|08:57
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:49
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|07:08
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16:40
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|08:57
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:49
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|07:08
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|195,24
|8,42%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:40
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|16:23
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|16:17
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|16:11
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|15:57
|BMW Halten
|DZ BANK
|15:20
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|14:19
|EVN buy
|Baader Bank
|14:10
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:08
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:47
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:06
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|11:44
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|11:13
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:01
|Flughafen Wien neutral
|Erste Group Bank
|09:38
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|08:57
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:39
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|08:34
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|08:24
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|08:16
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:09
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:49
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|07:24
|Dermapharm Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:06
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:02
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:01
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|06:56
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|06:55
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|26.08.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|26.08.26
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|26.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|26.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.