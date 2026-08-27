NVIDIA Aktie

197,02EUR 16,94EUR 9,41%
NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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27.08.2026 16:40:51

NVIDIA Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nvidia von 280 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Zahlenwerk des KI-Chipherstellers sei sehr stark gewesen und der Ausblick habe exakt seiner Prognose entsprochen, schrieb Timothy Arcuri in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Besonders positiv sei jedoch, dass Nvidia endlich konkretere Prognosen für das Kalenderjahr 2027 geliefert habe, die auf einen Gewinn pro Aktie (EPS) von über 16 US-Dollar hindeuteten./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 08:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 225,72 		Abst. Kursziel*:
32,91%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 229,30 		Abst. Kursziel aktuell:
30,84%
Analyst Name::
Timothy Arcuri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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16:40 NVIDIA Buy UBS AG
08:57 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:48 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
07:49 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
07:08 NVIDIA Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel

NVIDIA Corp. 195,24 8,42% NVIDIA Corp.

Aktuelle Aktienanalysen

16:40 NVIDIA Buy UBS AG
16:23 Infineon Kaufen DZ BANK
16:17 Mercedes-Benz Group Kaufen DZ BANK
16:11 Volkswagen Halten DZ BANK
15:57 BMW Halten DZ BANK
15:20 Tesla Kaufen DZ BANK
14:19 EVN buy Baader Bank
14:10 Meta Platforms Buy Goldman Sachs Group Inc.
14:08 Hennes & Mauritz AB Sell Goldman Sachs Group Inc.
12:47 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:06 Gerresheimer Neutral UBS AG
11:44 DEUTZ Kaufen DZ BANK
11:13 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.
10:01 Flughafen Wien neutral Erste Group Bank
09:38 Delivery Hero Neutral UBS AG
08:57 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:48 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
08:39 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
08:34 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
08:31 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
08:24 Salesforce Neutral UBS AG
08:16 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
08:09 ASOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:57 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
07:49 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
07:29 Enel Market-Perform Bernstein Research
07:24 Dermapharm Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:08 NVIDIA Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:06 Salesforce Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:02 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:01 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
06:58 NVIDIA Outperform Bernstein Research
06:56 Bilfinger Buy UBS AG
06:55 Vestas Wind Systems A-S Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.08.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.08.26 CTS Eventim Kaufen DZ BANK
26.08.26 Broadcom Sector Perform RBC Capital Markets
26.08.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
26.08.26 Schoeller-Bleckmann Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.08.26 BioNTech Buy Deutsche Bank AG
26.08.26 FACC kaufen Erste Group Bank
26.08.26 Formycon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.08.26 Eckert & Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.08.26 Aroundtown Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.08.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
26.08.26 ING Group Buy Deutsche Bank AG
26.08.26 Deutsche Euroshop Hold Warburg Research
26.08.26 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
26.08.26 FRIEDRICH VORWERK Hold Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
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